Doğanyol'a cenaze aracı desteği
Büyükşehir Belediyesi 350 araçla çalışıyor
Büyükşehir Belediyesi, Karakaya Barajı üzerinde seyahat güvenliğini artırıyor.
Malatya’da Kapıkaya Turgut Özal Barajı’nı 2012’de hizmete açmıştık. Şimdide sulama projesini inşa ediyoruz
Prof. Dr. Ali GÜNEŞ “Tuz, böbrekler için aşırı zararlı ve hipertansiyona neden olarak tüm organlara zarar veren bir maddedir.
İnönü Üniversitesi Erkek Voleybol ve Erkek Futbol Takımı, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı makamında ziyaret etti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Temmuz ayında inşaatına başlanan yeni İlçe ve Köy Terminali inşaatı yüzde 70 oranında tamamlandı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Destek Merkezi (MADEM) tarafından Malatya Orman İşletme Müdürlüğü Personeline seminer verildi.
2017 yılı asgari ücret 104 lira zam ile 1404 TL olarak belirlendi. Brüt asgari ücret ise 1777 TL olarak, yaklaşık yüzde 8 zam yapılmış oldu.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bombalı saldırıda şehit düşen polis memurları Okan Doğan ile Hamdi Diken’in Malatya'daki cenaze törenlerine katıldı.
9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince ilimiz genelinde 114 yangın ve trafik kazası olayı meydana geldi.
Malatya'da darbe kalkışması nedeniyle bir kısım iş adamı ve siviller gözaltına alındı.
Malatya'da darbe girişimi kapsamında yapılan çalışmalarda 31 Temmuz itibari ile toplam 823 kişi açığa alınarak görevlerinden uzaklaştırıldı.
Malatya Halkı ile hain darbe girişimine en büyük darbeyi vurarak ülke milli birlik ve bütünlüğümüzün korunması, Devletimizin bekası için gereğini yaptı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 113 olaya müdahale etti