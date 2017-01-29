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Esenlik
Esenlik
Esenlik
Esenlik
SICAK HABER
Şimdi söz milletin
Bilge terzi panelde anıldı
Bilge terzi panelde anıldı
Bilge terzi panelde anlatılacak
Bilge terzi panelde anlatılacak
Büyükşehirin birçok işi bu masada çözümleniyor
Büyükşehirin birçok işi bu masada çözümleniyor
Bahanelerle sigarayı bırakma işlemini geciktirmemelidir
Bahanelerle sigarayı bırakma işlemini geciktirmemelidir
Malatya'da bu yıl kaç kişi evlendi

Malatya'da bu yıl kaç kişi evlendi
Malatya'nın 120 bin dekar alanı sulayacak

Malatya'nın 120 bin dekar alanı sulayacak
Sosyal yardımlarda Büyükşehir farkı
Misakı Milli nedir
Bilge terzi panelde anıldı
Büyükşehir'den yoğun kar mesaisi
Muş'tan Malatya'ya Gönül Köprüsü projesi
Sultan Sarayı
Sultan Sarayı
Sultan Sarayı
Sultan Sarayı

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Bu topraklar şehit kanı ile sulanarak vatan edinildi.
Bayramda bu kadarı Malatya'da oldu
Malatya'da iş adamlarına gözaltı
Malatya'da 113 kişi tutuklandı
Malatya’mızın Şanlı Tarihine not düşülmüştür
Bunların hepsi bayramda oldu

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