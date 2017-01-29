Malatya'da bu yıl kaç kişi evlendi
Malatya'nın 120 bin dekar alanı sulayacak
Malatya Büyükşehir Kent Konseyi’nin 2017 yılı lokomotif projesi olarak “Komşuluk Kültürü” tanıtım programını başlattı.
Büyükşehir Belediyesi "Genç Yetenekler Sanat Sokağında Buluşuyor" uluslararası karma sergisi düzenleyecek.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlara toplam 4 milyon 563 bin TL’lik gıda ve çeşitli yardımlar yaptı.
Misakı Milli, Türkiye Devleti’nin milli sınırları belirlenmiş olduğu için, bu ifade Milli Sınırlarımız anlamında da kullanılmaktadır.
Malatyalı Mütefekkir Mehmed Said Çekmegil, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen panel ile yad edildi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi, kar yağışıyla birlikte mücadele çalışmalarına başladı.
AK Parti tarafından başlatılan Gönül Köprüsü projesi kapsamında Muş’tan Malatya’ya gelen 40 öğrenci, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bombalı saldırıda şehit düşen polis memurları Okan Doğan ile Hamdi Diken’in Malatya'daki cenaze törenlerine katıldı.
9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince ilimiz genelinde 114 yangın ve trafik kazası olayı meydana geldi.
Malatya'da darbe kalkışması nedeniyle bir kısım iş adamı ve siviller gözaltına alındı.
Malatya'da darbe girişimi kapsamında yapılan çalışmalarda 31 Temmuz itibari ile toplam 823 kişi açığa alınarak görevlerinden uzaklaştırıldı.
Malatya Halkı ile hain darbe girişimine en büyük darbeyi vurarak ülke milli birlik ve bütünlüğümüzün korunması, Devletimizin bekası için gereğini yaptı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 113 olaya müdahale etti