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Esenlik
Esenlik
Esenlik
Esenlik
SICAK HABER
Asgari ücret 1404 TL oldu
Arguvan lavanta kokacak
Arguvan lavanta kokacak
Bir kereden bir şey olmaz deniliyor, sonrası geliyor.
Bir kereden bir şey olmaz deniliyor, sonrası geliyor.
Eğitim dernekleri Malatya'da eğitimi konuştular
Eğitim dernekleri Malatya'da eğitimi konuştular
Her sebze ve meyvenin bir künyesi var
Her sebze ve meyvenin bir künyesi var
Doğanyol'a cenaze aracı desteği

Doğanyol'a cenaze aracı desteği
Büyükşehir Belediyesi 350 araçla çalışıyor

Büyükşehir Belediyesi 350 araçla çalışıyor
Her türlü, riskli böbrek ameliyatlarını Üroloji kliniğimizde yapıyoruz
Sizlerle gurur duyuyorum
Terminal yapımının yüzde 70'i tamamlandı
MADEM'den Orman Müdürlüğü'nde seminer
Asgari ücret 1404 TL oldu
Sultan Sarayı
Sultan Sarayı
Sultan Sarayı
Sultan Sarayı

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Bu topraklar şehit kanı ile sulanarak vatan edinildi.
Bayramda bu kadarı Malatya'da oldu
Malatya'da iş adamlarına gözaltı
Malatya'da 113 kişi tutuklandı
Malatya’mızın Şanlı Tarihine not düşülmüştür
Bunların hepsi bayramda oldu

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